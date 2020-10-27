人民幣兌美元在岸價27日下午4點30分收報6.7157元，較上一交易日收盤價6.6985元下跌172個基點，成交量為375.69億美元。

截至下午4點52分，離岸價報6.7109元，下跌103個基點，跌幅0.15％。

人民幣兌美元中間價27日報價則連跌3日，報6.6989元，較上日報價6.6725元大跌264個基點，跌幅0.4％，創逾一周新低。

(工商 )

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