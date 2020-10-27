人民幣在岸價收跌172個基點 貶回6.71元 17:092020/10/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價27日下午4點30分收報6.7157元，較上一交易日收盤價6.6985元下跌172個基點，成交量為375.69億美元。 截至下午4點52分，離岸價報6.7109元，下跌103個基點，跌幅0.15％。 人民幣兌美元中間價27日報價則連跌3日，報6.6989元，較上日報價6.6725元大跌264個基點，跌幅0.4％，創逾一周新低。 (工商 ) #基點 #跌幅 #人民幣在岸價 #收跌 #貶回 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣在岸價貶回6.7元價位 11:102020/10/27 財經 報價喊漲 台達化、國喬吃香 04:102020/10/27 證券．權證 陸股小幅震盪 滬指小升3點止四連跌 16:092020/10/27 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 09:442020/10/27 財經 意法半導體公布2020年第三季財報 13:112020/10/27 財經 《商情》天氣惡劣提振 紐約棉花止跌回升 10:342020/10/27 財經 滬指午盤收跌12點 深成指跌13點 12:212020/10/27 財經 《集中市場》外資連3賣 三大法人賣超80億元 15:232020/10/27 財經 《半導體》聯電隨ADR開低 法說前表現抗跌 11:592020/10/27 財經 午後跌幅略為收窄 恒指收跌131點 16:592020/10/27 財經 財經熱門新聞 大陸將成全球電動車霸主 專家曝3大盤算籲美快出手 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 百年烤鴨過氣！全聚德前3季啃光3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 崩650點很恐怖？大選倒數8天 美股漲跌曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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