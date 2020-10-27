金屬機殼大廠可成（2474）公布第三季財報，受到匯損24.3億元以及稅負衝擊，可成單季EPS僅0.75元，累計前三季EPS不到一個股本，僅9.49元，較去年同期10.15元衰退。

以第三季匯損24.3億元計算，對可成每股盈餘侵蝕高達3.13元；此外，因應海外盈餘匯回，可成第三季稅負上增加23億元，等於侵蝕可成每股盈餘2.96元。

可成表示，第三季營收新台幣236.68億，季增5％，主因筆電及平板需求成長；年減14.9％，主因去年同期手機新產品已開始出貨，致基期較高；毛利率28.9％，季增6.0ppts／年增5.7ppts，主因營收成長、產品組合或成本控制；營業利潤率 22.7％，季增7.7ppts／年增6.7ppts，因毛利提升且營業費用降低；稅前淨利35.1億，季減23.9％／年減40.8％，因美元貶值導致匯損 24.3億；本季因海外盈餘匯回，產生一次性稅負約23億；稅後淨利（歸屬業主）5.69億，季減79.4％／年減83.3％；每股盈餘0.75元。

(工商 )