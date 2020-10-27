參加ISL世界游泳聯盟賽事的台灣18歲游泳好手王冠閎，繼18日於200公尺蝶式以1分50秒79締造新的世界青年紀錄，今天凌晨在第4站賽事於100公尺蝶式以50秒80獲得第4名，加上前50公尺分段計時秒數為23秒53，兩項成績都再創新的全國紀錄。

王冠閎是唯一受邀參加ISL賽事的台灣選手，和他同屬卡利神鷹隊的美國好手德瑞索（Caeleb Dressel）在100公尺蝶式以49秒35奪金，德瑞索和王冠閎在這個項目分別替隊伍拿到15分、5分積分，王冠閎的50秒80紀錄，改寫自己在2018年世界泳聯FINA世界巡迴賽新加坡站締造的51秒81全國紀錄，分段計時前50公尺23秒53則把前輩張國基在2017年世巡賽創下的24秒09全國紀錄送進歷史。

王冠閎的教練黃智勇表示，冠閎的表現比預期快，原本預估他100蝶大概51秒20，不過前50公尺游得非常好，這項賽事有許多世界好手參賽，冠閎和他們同場較量毫不畏懼，雖然有點打亂配速，卻也是一種不錯的嘗試，有信心下次表現會更好。

黃智勇補充：「此行主要是提升各項能力，藉由比賽來發現缺失並改善，藉由每一站對手不同，大家配速習慣不同等考驗，幫助冠閎能臨場隨時調整狀態，對他挑戰奧運有很大幫助。」

(中時 )