台大雲林分院去年5月由職能治療師帶著精神科病人改造院旁一幢殘破的建築物，堆砌花台、鋪設步道、裝飾外牆、栽種多肉及香草植物，命名為「悠栽小鋪」，挑選今（27日）國際職能治療師日開張，每周二、五開放民眾參觀，屋內也販售病友的勞作品。

一名正在日間病房接受治療的女病友現身說法，她說剛來很不適應，一直跟老師說我要出去工作，想要當正常人。精神患者對社會大眾、家人、自己身心的折磨大，真的很辛苦，她希望自己還能夠再走出去，不是永遠的精神病患。

她感謝治療師的陪伴，對自己的期許是能夠配合治療一起進步，「真正從這裡走出去，能夠一直工作下去」。

2018年12月台大雲林分院精神科的病友開始整理700坪大的荒地，打造成「療癒花園」；去年五月再整理花園內的一棟殘破小屋，變身為悠栽小屋，今（27日）在院長黃瑞仁、副院長劉宏輝、副院長陳健弘、醫務祕書陳崇裕與陳信水、顧問林宏茂等人隆重見證下開張。

臺大雲林分院悠栽小舖今（27日）開張，院長黃瑞仁（左三）副院長陳健弘（左一）、副院長劉宏輝（左二）搶頭香光顧。（周麗蘭攝）

黃瑞仁說，精神醫學部和總務、工務單位合作整理這棟建築物，最近很多人問他醫院旁邊有兩間像歐洲的小屋做甚麼用？答案揭曉，是一個栽種多肉植物、有花草茶的休閒空間。

黃瑞仁表示，精神醫學部的發想與實踐令他非常感動，希望鄉親幫忙需要幫忙支持的病友，他們要回到家庭、社會都需要和人互動。

精神醫學部主任黃偉烈表示，打造和營運悠栽小鋪是復健活動的一環，過程中有一些成就感，生活中有一些愉快感，愉快的感覺很重要的，看看花草和多肉植物本身就有療癒感。

黃偉烈說，這個小天地提供日間留院的病友復健活動，以前只能做手工或代工、打掃，有了悠栽小鋪就能更彈性、更豐富，有病友說在空間工作，身心都得到治療了。

職能治療師陳雅玲說，社會大眾對精神疾病不是很理解，其實他們服藥就和正常人一樣，只是手指可能無法控制，這個小鋪對病友而言是重新開始的機會，事情看起來好像很簡單，但他們已經訓練3個月。

悠栽小舖營運時間是每周二、五上午9點至下午4點，除販售花草餅乾與花草茶外，也提供園藝手作課程，有多肉盆栽的組合以及乾燥花香氛片製作。

悠栽小舖營運時間是每周二、五上午9點至下午4點，除販售花草餅乾與花草茶外，也提供園藝手作課程，有多肉盆栽的組合以及乾燥花香氛片製作。（周麗蘭攝）

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