網路上流傳一段影片，戶外的一座格鬥擂台，一名體型頗肥壯的摔角手自願上台，想要來個熱血的進場表演，他站在擂台護欄上，打算以翻身跳的方式登場，卻造成腿部與身體不自然的扭曲，直接摔斷腿痛的在地上呻吟。

這段影片是加拿大「大北方摔角頻道/漢尼拔電視」(Great North Wrestling/The Hannibal TV)所提供， 臉書貼文說明是「2020年最難的一場摔角」。影片似乎也是網友分享的，活動似乎是在某戶人家的後院摔角場，所以設備是比較簡單，而這位摔角手體重較重，執行轉身動作時，腳板過早著地，而腿部還沒有轉身，造成著地瞬間的骨折。

This incident gets my vote for greatest pro wrestling moment of 2020: https://t.co/rjY0svR19m pic.twitter.com/kavl1DyVEH — Devon Hannibal Nicholson (Reporter) (@DevonHannibal) October 27, 2020

臉書上對這名苦主有些戲謔，將這段影片做成循環系統播放的GIF動態圖。而在youtube，有位網友表示他頗能感受這種痛苦，因為以前在練武時，曾被朋友踢斷膝蓋，每晚都痛到無法入眠，還必須更換人工膝蓋。

Backyard Wrestler Breaks Legs

一些討論認為，摔角場上的表演，都是經過長期訓練的成果，而且也有較安全的場地， 才能在表演中激烈卻不易受傷。一般人沒有專業訓練，不要刻意嘗試不熟悉的運動，包括極限運動也是。

(中時新聞網)