AED是公共場所發生心因性猝死併心律不整患者的一線希望，然而花蓮幅員廣闊，偏區醫療資源及知識較不足，導致民眾有了設備卻不會使用；門諾醫院日前獲善心人士捐贈4台新式AED訓練機，未來將媒合各鄉鎮公所宣導急救教育，讓偏鄉民眾學習急救技能。

善心人士陳秋美和朋友楊金滿、陳欽賢、牛冠鈞等4人，因緣際會得知花蓮許多偏鄉雖設有AED，民眾卻不會使用，十分可惜，在醫療器材公司引薦下，共捐贈4台新式AED訓練機給門諾醫院。其中，陳秋美因伴侶從事醫療工作，能體會救命急迫，盼門諾獲贈訓練機後，可以安排更多人力下鄉教學。

門諾醫院急診室主任鄧學儒表示，這4台AED訓練機，能以音頻和視覺提示引導救助者進行去顫或心肺復甦，提醒是否有做到高品質CPR，胸部按壓速率及深度是否足够等功能，不同於院內以往進行教育訓練時所使用的AED訓練機。

門諾醫院院長吳鏘亮感謝善心人士捐贈，他提到，經常看到民眾因急性心肌梗塞發作突然倒下的新聞，加上衛福部近日推廣，許多公共場所皆設有AED設備，以防意外發生時，能立即進行電擊急救。

吳鏘亮指出，花蓮地形狹長，偏鄉急救教育推廣格外重要，如何在救護人員到場前，有限時間裡內成生命搶救，是每個人都不容忽視的責任。未來醫院將積極結合訓練機使用，媒合各鄉鎮公所，將急救教育從院內推廣到院外，提升東部整體急救教育品質。

(中時 )