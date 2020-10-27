十四五期間，大陸發展自主技術迫在眉睫，其中半導體是重中之重，上海作為大陸半導體產業布局重鎮，甚至將對半導體等重點領域人才探索給予住房、戶籍支持。

實際上，2020年上海正大力推進「五個中心」建設內容中，除了國際經濟、金融、貿易、航運中心，還有一個就是「具有全球影響力的科技創新中心」，也就是全面落實半導體、人工智慧、生物醫藥的「上海方案」，並大力培育世界級新興產業集群。

據上觀新聞報導，27日上海市15屆人大常委會第26次會議審議關於上海市推進製造業高質量發展情況的報告，上海市經濟信息化委主任吳金城表示，數據顯示，圍繞集成電路、人工智慧、生物醫藥三大產業，上海市正加快落實「上海方案」。

其中，集成電路已集聚企業超過600家，2019年產業規模1706億元（人民幣，下同），約占全大陸22％，吸引了全大陸40％的人才，承擔了50％的國家重大專項，成為大陸國內產業最集中、產業鏈最完整、綜合技術水準最高的地區，初步形成了張江為主體，臨港和嘉定為兩翼的「一體兩翼」空間布局。今年1至9月，上海在集成電路製造產值增長5.3％。

(旺報 )