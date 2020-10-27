為擴大臺灣旅遊商機，臺東縣綠島鄉邀請ROKON滾石電音旗下「型格電音女團」妮可醬NekoJam擔任年度「綠島觀光大使」。以6位數字酬勞接手代言後，4位妮可醬全體動員，除量身打造未來浩室(Future House)曲風的時尚輕舞曲〈Green House〉作為代言主題曲；更在拍攝單曲封面主視覺、MV及微電影時將綠島的人文風土與天成絕景徹底收藏其中。

4位妮可醬既開心又興奮，首登綠島的小斯說：「我之前完全沒去過綠島，更能以一個新鮮的角度，來感受哪一些綠島的人地事物是有趣的、迷人的！」這次跟從小長大的團員們前往綠島進行拍攝工作，讓小斯驚奇體驗到綠島有山有海，還有吃不完的美食。

Molly也點頭如搗蒜說：「我真的非常喜歡綠島這個魔力之地！」沒想到首次造訪就是擔任綠島觀光大使，「我們花了整整4天3夜在綠島吃吃喝喝，還造訪許多秘境美地」，而慶一直很愛戶外活動，她是第2次踏上綠島，「前年為了學潛水，去過3、4天；沒想到相隔1年又再去了1次，把上次沒時間去的地方玩好吃滿！」連續2次去綠島，慶感覺民宿餐廳都變多了，這次去了好幾天還是覺得還沒玩夠。

Kim接著說：「這真的很榮幸！這代表著我們妮可醬給人充滿朝氣快樂的精神，才能擔任這個美麗島嶼的觀光大使！」Kim曾和姊姊、表姊及舅舅一起到過綠島，「當時只去3天2夜，雖然沒有太多的觀光客，但是自然景觀和海底世界真的很壯麗！其中讓我印象最深刻的，就是世界稀有的海底溫泉。」

〈Green House〉是由妮可醬NekoJam的創作主腦Molly譜寫，只花了她大概2週時間，Molly說：「我平常就喜歡上山下海，所以能為這麼美好的綠島寫歌，詞曲很自然就從心底快速湧出。」慶接著講：「綠島是位於台灣外海的離島，具有其獨特性，應該要有1首專屬它的歌曲！」而這首時尚輕舞曲更將「海底郵筒」與「豆丁海馬」寫進歌詞裡，鮮活描繪出綠島海天一色的美好風光。

今年妮可醬NekoJam原本有機會代表台灣前往全球盛會等級的美國南方音樂節SXSW參演，受新冠肺炎疫情影響無法成行，然而失之東隅，收之桑榆，4位團員雖然無法飛出臺灣，但卻意外收獲綠島觀光大使的代言機會，並催生出年度代表新作〈Green House〉。小斯有感而發地說：「2020年真的讓人難以招架；不過也讓人更懂得珍惜身邊的人。幸好2020年妮可醬因為擔任綠島觀光大使，而留下了一段超級難忘的回憶！我們平常還是不斷接觸音樂，也還是有一些演出的機會，跨年夜也會到綠島演出，大家都非常期待！」〈Green House〉10月27日全網上架。

妮可醬NekoJam出任「綠島觀光大使」。（ROKON滾石電音提供）

妮可醬推出新作〈Green House〉（ROKON滾石電音提供）

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