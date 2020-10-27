34歲余姓女子昨天中午騎機車行經台南永康區永華路、文化路口欲路邊停車時，疑開啟車門未留意後方有機車靠近，造成66歲程姓騎士頭部重創，救護車送往奇美醫院急救不治。

程女家屬今天在臉書po文徵求行車紀錄器畫面，釐清事發經過。文中提到，因警方調閱路口監視器僅能看到部分角度，加上對方態度似乎想避責，不過機車卻有明顯車門撞擊痕跡，因此想明確看到衝撞過程細節，還給死者公道，希望善心人士可提供行車紀錄器。

警方調查，余女酒測值0，昨午將自小客車停放路邊，卻在開啟車門時，與同向直行、騎機車的程女發生碰撞，程女因頭部受重創，送永康奇美醫院急救，仍宣告傷重不治。

警方初步研判，余女應是在開啟車門時，沒注意其他車輛或行人而肇事，但詳細事故原因，仍待釐清。警方表示，余女後續將依過失致死罪嫌函送，而開啟車門不當肇事，可依「道路交通管理處罰條例」第56條之1規定，處汽車駕駛1200元以上3600元以下罰鍰。

永康警方也統計，轄區內1至9月因開啟車門造成不當肇事共36件，其中就有2件導致死亡車禍，後續將加強宣導車輛駕駛人，在開啟車門時應遵循兩段式開啟車門方式，維護交通安全。

(中時 )