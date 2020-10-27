交通局長葉昭甫強調，試辦漆上百貨名稱讓用路人按圖索驥，並非百貨公司有特權，交通局可以滾動檢討。（市議員陳政顯提供／陳世宗台中傳真）

政府不應為財團量身訂做！台中市議員陳政顯27日暗諷交通局，為服務台中市新光三越與大遠百兩家大型百貨公司，於台灣大道轉惠中路、市政北七路面上劃設專用車道標示；要求COSTCO跟秀泰、中友及廣三SOGO等百貨公司，也應比照辦理？市府交通局長葉昭甫說，該局將再檢討。

陳政顯指出，市府為特定百貨公司劃設車道標示，並協助封路要求用路人配合改道，只為服務新光三越與大遠百兩家大型百貨公司，特別是停車場出入口位於市政北七路上，市政府竟在惠中路面上劃設專用道標示，尤其每逢假日與週年慶時期更配合道路通行調整，改變惠來路與惠中路的車行動線。

陳政顯怒批說，交通局於惠中路、市政北七路為百貨公司量身訂做，不僅嚴重影響行經該區用路人的權利，市府獨厚這2家百貨公司的作法，讓市民非常不以為然，要求交通局立馬修正偏頗的作法。

陳政顯表示，新光三越跟大遠週年慶百業績嚇嚇叫，但每年營業稅卻都是上繳台北市，台中市頂多只有分到地價稅；但中友百貨、廣三SOGO等百貨卻是每年繳營業稅給台中市政府。交通局管理的道路是全民所有，但交通局卻只服務大企業，既然要服務交通局就應比照辦理。

葉昭甫說，因兩家百貨公司緊鄰，且消費者不在少數，以往未分流讓車輛爭道亂象叢生；試辦漆上百貨名稱讓用路人按圖索驥，並非如議員所說的百貨有特權，交通局可以滾動檢討。

(中時 )