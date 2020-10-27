可成(2474)公布第三季營收新台幣 236.68億，季增5%，年減14.9%。前三季營收新台幣638.23億，年增6.9%。

可成3Q毛利率28.9%，季增6%，年增5.7%，主因營收成長、產品組合或成本控制；營業利潤率22.7%，季增7.7%，年增6.7%，因毛利提升且營業費用降低；稅前淨利35.1億，季減23.9%，年減40.8%，因美元貶值導致匯損24.3億；本季因海外盈餘匯回，產生一次性稅負約23億；稅後淨利(歸屬業主)5.69億，季減79.4%，年減83.3%；EPS為0.75元，上季為3.63元。

前三季營收新台幣638.23億，年增6.9%，主要產品需求皆成長；毛利162.91億，年增15.1%；毛利率25.5%，年增1.8%，因營收成長、產品組合及成本控制；營業利潤115.97億，年增38.6%；營業利潤率18.2%，年增4.2%，因毛利提升且營業費用降低；稅前淨利 135.08億，年減10.6%，主因匯兌損失27.9億；稅前利潤率21.2%，年減4.1%；稅後淨利(歸屬業主)72.57億，年減7.2%，稅後利潤率11.4%，年減1.7%；EPS 9.49元，2019年前九月為10.15元。

(時報資訊)