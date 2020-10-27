2020 ITF台北國際旅展即將登場，六福旅遊集團首推必買「六福旅遊集團聯合住宿券 2,000元」，使用2張就可入住交通便利的台北六福萬怡酒店卓越客房一晚，再享總價值3,998元的贈品，等同入住台北六福萬怡酒店再暢玩六福村只要2元；或用4張住親子客最愛的關西六福莊，最多可6人同住樓中樓房，平均每人最低只要1,333元起。

還有家族客群熱愛的「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組(10張／套) 5,300元」，平均每人只要530元，即享原價759元的Buffet下午茶。

六福旅遊集團每年都安排各式各樣活動，吸引大量逛展民眾前來參與，為展場中最吸睛的攤位，今年更加熱鬧非凡。首先為親臨現場才買到的限定商品，「台北六福萬怡酒店敘日平日午／晚餐單人券套組(10張／套，加贈1張) 11,000元」，平均每人只要1,000元，就可享受價值1,518元的五星級午／晚餐Buffet，必須鎖定旅展期間每天不定時推出的快閃搶購活動才買得到，每天限量100組。

各家福委會鎖定舉辦尾牙春酒宴的必搶商品，還有首度推出的「台北六福萬怡酒店 粵亮四人鴨合宴 4,999元」，超低優惠46折，每日僅限量提供10組，每天一開展就要馬上購買的老饕必搶商品。專為三人小家庭或好友設計的「關西六福莊 旅展限定平日住房專案 6,500元」，三人同享關西六福莊住宿及六福村玩樂，只要38折。

此外，另推現場加價購活動，大小朋友都喜愛的「六福村 雙人票999元」，優惠折扣5折，每人限購1組，一天只有100組。此外，首二日邀請到六福大明星哈比、哈妮來到現場載歌載舞，跟粉絲們近距離互動，每天都有「主廚上菜」、「美饌品嚐會」等免費試吃活動，不定時在展攤舉辦明星商品超殺優惠快閃活動，全年最低優惠就在六福旅遊集團旅展現場。

除了享受單一產品優惠外，資深饕客及玩家還會多元搭配不同產品，以享受更大優惠。購買全年最狂的「六福旅遊集團聯合住宿券 2,000元」，先使用2張入住六福萬怡卓越客房1晚及早餐2客，再加碼贈2張六福村門票跟1張關西六福莊2,000元平日住宿折抵券，整體總價值高達1.9萬元，享受21折優惠。

使用4張可平日入住關西六福莊肯亞藍天樓中樓房3人入住一晚，再贈早餐3客、超值優惠三選一(晚餐／草原歷險／狐獴觀察體驗)3人次，再加碼第4~6人免費入住(不含專案內容)，平均每人最低只要1,333元起，若於今年底前平日入住，還能再免費升等肯亞綠地房，每日數量有限；若再彈性搭配購買六福村 「四人套票 1,999元」、「單人優惠票599元」，或是現場加價購「雙人票999元」，為孩子規劃具教育意義又好玩的旅程就趁現在。

「粵亮靚皮烤鴨餐券(兩吃) 1,999元」為粵亮廣式料理每年必搶的商品，再搭上今年首次推出的「粵亮平日點心券(6品) 899元」，揪親朋好友4~6人享受美饌，一次享受烤鴨及港點，每人最低不到500元。The Lounge大廳酒吧則可購買現場獨賣的「海陸雙拼套餐雙人券 2,888元」，再加「調酒券套組(4張／套，加贈1張) 1,496元」，以最優惠的價格盡情喝酒吃肉。

(中時 )