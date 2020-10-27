新冠肺炎肆虐全球，嚴重疫情也影響演藝圈，不但新片不方便開拍，也因為擔心影迷進戲院會群聚感染，因此好萊塢大片幾乎都將上檔日期延後再延後，此時平時較難卡到好檔次的「動漫劇場版」異軍突起，人氣動漫《鬼滅之刃》首部電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》本月16日搶先在日本上映，開出10天100億票房超級大紅盤，是目前娛樂圈當紅炸子雞，日本AV片商自不能放過蹭熱度的機會，也推出AV版《鬼滅之刃》，重金請來4大女優cosplay演出，畫面又美又性感，讓粉絲直呼雙重滿足。

《鬼滅之刃》劇場版「無線列車篇」將在本周五於台灣上映，而身為「產地」的日本搶先2週推出，原本動畫就已在全球打響知名度，進了戲院的劇場版不意外戰鬥力堅強，上映首3日竟然場場破99%銷售率，在疫情為平息的現在猶如開外掛，目前不到2週時間，觀影人次已到達798萬，是日本影史票房最快衝破百億的電影。

阿部乃美久的蝴蝶忍扮相極美。(翻攝自阿部乃美久推特)

田中寧寧(左)與紺野光顏值超高，扮演漫畫人物神還原。(取材自田中寧寧推特、紺野光推特)

而如此熱潮，各種商機都趕緊跟上，周邊商品無差別大賣，日本娃娃機店頭擺出鬼滅劇場版商品，捧著鈔票還要排隊等20分鐘才能玩，如此高的熱度，AV片商不可能錯過，事實上去年動漫夯起來時，已有推出過AV版《鬼滅之刃》，現在跟著劇場版上映也推出續篇，取名做《鬼滅之刃 無限發射篇》，極度「致敬」電影版，可見其蹭熱度的決心。

卡司方面，「無限發射篇」的AV女優可謂選角嚴謹，4名都是當代顏值強棒，除了渚光希續任暗黑禰豆子外，還找了阿部乃美久扮演「蟲柱」蝴蝶忍、田中寧寧飾演「戀柱」甘露寺蜜璃、紺野光飾栗花落香奈乎，每個都是服裝、造型上真實還原，美貌與火辣身材更是猶如2次元女孩一樣完美無瑕，讓人感受到有別於動漫的刺激，成功引爆話題，相信銷售量肯定不俗。

(中時新聞網)