兩岸軍機在台海頻頻較勁，交通部今年舉辦第21屆「金路獎」，將傑出工程獎頒給高公局中區養護工程分局，得獎工程為國道1號彰化戰備道路面整修，是戰備跑道首度獲獎。

國1彰化戰備跑道（彰化－員林）長度約2.7公里，四周地形平坦無明顯起伏且無高樓阻擋，地理位置最接近北部政經精華區域，為空防戰略重要的備援跑道。跑道於1978年完成後，首度有軍機試驗起降，2007年、2019年也分別因演習讓軍機起降。

高公局中工處斗南工務段段長黃紹翔指出，該路段的交通繁忙，只能在晚間8時至隔日清晨6時進行養護，趕在上班時間前恢復彰化路段交通，避免壅塞。交通管理難度高、作業時間有限，是戰備道獲獎原因。

黃紹翔說，戰備跑道使用的瀝青使用的材質更耐磨、穩定性更高，為加強夜間安全，護欄另加裝LED導引燈。而依照SOP，戰備跑道在軍方通知的6小時內，就要能讓戰機起降，高公局進行車輛管制、改道、相關設施移除後，就會把戰備道交給軍方。

國1彰化戰備跑道獲得「金路獎」傑出工程。（高速公路局提供／陳祐誠傳真）

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