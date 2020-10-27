海軍濟陽級巡防艦發射魚叉飛彈。(圖/中華民國海軍 臉書)

美國宣佈對台軍售100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包含400枚魚叉飛彈及4枚遙測彈，總價約23.7億美元（約新台幣678.46億元）。但台灣自製的陸射型雄風2型導彈、和雄風3型超音速導彈，皆具備與陸射魚叉導彈差不多的功能。為何再賣魚叉飛彈？《多維新聞》指出，關鍵在魚叉飛彈可分享美軍軍規GPS加密訊號，增加攻擊時的精準性和打擊性。

據《多維新聞》報導，臺灣近日獲得64枚的ATACMS陸軍戰術導彈系統，以及164枚空射增程型距外陸攻導彈（SLAM-ER），此次再度獲購400枚射程約250～300公里左右的陸射型魚叉飛彈，這批總共564枚的攻陸導彈，皆是由美製魚叉（Harpoon）系列導彈衍生增程改良而來，不再單純僅具備攻船效能，更具備攻陸效能，搭配美軍軍規GPS訊號以及標定資料庫，其攻擊效果相當驚人，可算是美國「刺蝟化」臺灣島的最大一塊拼圖。

但臺灣已有自製的陸射型雄風2型導彈、和雄風3型超音速導彈，皆具備與陸射魚叉導彈差不多的功能。因此，外界傳聞美方400枚魚叉飛彈是「硬塞」給臺灣不適用武器

專家分析箇中原因表示，臺灣自產的攻艦導彈，無法使用美軍軍規GPS加密訊號，也無法分享美軍的GPS標定資料庫，此資料庫為美軍歷次密集飛越中國大陸沿海、透過電偵機、反潛機、核動力潛艇和神盾驅逐艦等裝備，一步一步蒐集、更新而來的目標位置資料庫。故臺灣使用美製的魚叉攻陸導彈，最大的優勢是享有與美軍同步的GPS目標獲得資料庫資訊，增加攻陸、攻艦的精準性和打擊性。

(中時新聞網)