元大期貨（6023）長期深耕國內外期權市場，繼獲得國家品牌玉山獎的六項大獎之後，今年再度獲得國際大獎─財資雜誌評選為最佳期貨商，更是亞洲唯一獲獎的期貨商。元大注重公司治理及企業社會責任，秉持溫暖的態度對待每位客戶，提供完善專業的服務，也屢次獲得國內外大獎肯定。

元大期貨董事長林添富指出，維護客戶權益是公司最重視的一環，身為台灣最大的龍頭期貨商，要讓全台超過400位員工都能提供一致的服務，才是水準。為建立公平待客為核心的企業文化，成立專責「公平待客委員會」，由總經理擔任主任委員，帶領全公司海內外36個部室，前中後台業務優化，透過委員會的常態運作，讓元大成為公平待客精神的最佳實踐者，讓每一位員工創造感動顧客的溫度。

林添富表示，讓客戶驚呼感動的故事，每天都在元大全省各分公司及合作通路不斷上演。近日有一位高齡的退休客戶，在不了解期貨風險的情形下，開戶時表示欲委任下單代理人，營業員擔心長者受騙，考量客戶風險承受度後，基於保護客戶的立場，耐心向客戶解說，以保障及關心年長客戶的權益。「這位客戶最後給了我們營業員一個信任的笑容，這就是元大的價值」。另外，曾有位在嘉義山區的民眾，因為對於系統軟體平台操作不熟悉，經過通路業務人員遠端指導後，客戶還是覺得對軟體陌生，元大同仁毅然從新竹直奔嘉義服務客戶，為客戶排除問題。無論路程有多遠，把溫暖融入服務當中，使命必達，才能將待客戶如家人的精神傳遞。「累積很多感動，就會變成大滿足，這也是元大一甲子品牌所創造的優良服務文化」。

身為首家上櫃之臺灣期貨領導品牌，元大期貨打造全員公平待客DNA，將公平待客原則推展至客戶端，依據客戶個別需求給予妥善協助；更安排於董事會上公開表揚落實優質待客的營業員及其事蹟，鼓勵並感謝員工的努力付出。此外，公司不忘落實企業社會責任，連續三年榮獲《天下雜誌》CSR天下企業公民小巨人獎，以永續經營為目標，讓客戶放心、股東安心、員工開心，以「亞洲地區最值得信賴的期貨商」為目標邁進。

(工商 )