臺灣產業界奧斯卡「台灣精品獎選拔」27日公布獲獎企業。今年計有252家企業、433件產品獲獎，其中30件更入圍角逐金銀質獎。預計第二階段金銀質獎選拔將於11月21日至24日舉行、25日頒獎，當日亦將舉辦「回顧與前瞻台灣精品美學講堂」。

貿協指出，本屆台灣精品得獎獲獎率前三大類別分別是資通訊類31.6%、機械及零組件類19.2%及家用設備及五金建材類12.9%。

今年台灣精品獎評審團隊高達136位國內專家學者，評選委員會召集人官政能表示，即使有些企業在疫情中受到影響，但參加廠商仍然成長，顯示臺灣企業對未來經濟發展有信心，持續投資創新。在獲獎產品中看到許多創意巧思，大多數產品都考慮到環保永續，而在造型設計及人因操作上，都有提升改善，量產工法和製造細節亦逐漸成為自身品牌的特色。

同時，人工智慧與網路自動化、大數據分析等，融入應用在各領域產品，尤其消費性電子及電器產品，資訊軟體產品及精密儀器及健康醫療器材領域，可觀察到這樣的特色。此外智慧型科技及雲端應用，由資通訊領域擴散至傳統產業，其應用型態亦臻成熟。

台灣精品獎是經濟部為向國際宣揚我國產業形象所設置的獎項，被譽為臺灣產業界的奧斯卡獎，每年依據研發、設計、品質、行銷及臺灣產製五大構面進行評選，獲獎產品能使用「台灣精品」（Taiwan Excellence）標誌彰顯榮耀、自我宣傳外，得獎企業有機會參加經濟部委託外貿協會在全球的各項推廣活動。

受到疫情影響，台灣精品推廣活動由實體轉線上，積極透過各市場的官方數位社群及專業網路平臺如LinkedIn及Facebook等推廣，並辦理線上新產品發表會、線上台灣精品館、線上媒介合作夥伴，拓展商機。

(工商 )