鏟肉45公斤的英國鐵肺歌后愛黛兒(Adele)，日前以嘉賓主持人的角色登上美國熱門脫口秀《週六夜現場》，一如既往的動人歌聲與輕鬆幽默的主持方式獲得極佳好評，當日節目收視也開出紅盤登上冠軍寶座。節目以小劇場形式呈現，並搭配多首愛黛兒暢銷金曲，讓久未開金嗓的她，一開口即得到現場觀眾如雷的掌聲。

如此高評價的節目內容，卻也引發網友的抨擊。原因是在其中一段短劇中，她飾演一位非洲旅遊局的公務人員，換上休閒服的她，除了鼓勵白人女性前往非洲旅遊，更大讚部落男性的性能力驚人；除此之外，也語帶刻意介紹「陽光、涼風、海洋以及巍峨山景，都在美麗的非洲」，語畢便有女性偕同黑人男性走過，此也被解讀為是否在暗示對方為「男妓」。

短劇裡遭質疑充滿性暗示而被網友怒轟 (圖/ 截取自網站THE SUN)

一連串的性暗示，讓此段表演在社群網路上被網友罵翻，不僅怒批這根本是種族歧視外，更轟黑人不是妳的性玩具；原本表現獲得好評的愛黛兒，也因這段短劇遭到不少負評，雖然話題性十足，卻也引發不少爭議，如此意外的插曲，可能也是工作人員始料未及。

(中時新聞網)