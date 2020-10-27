高雄市聯隊參加第1屆全國5人制棒球賽，勇奪青年組冠軍，將於明年3月代表台灣到吉隆坡參加亞洲5人制棒球大賽，若順利奪冠，則可以進軍2022年青年奧運，高雄市長陳其邁27日也特別頒發獎勵金，勉勵選手們更上層樓。

高雄聯隊此次奪冠之路並不輕鬆，他們在預賽時因為過於緊張敗給強敵南投隊，原本以為準備打包回家，但台中隊卻又奇蹟似的擊敗南投，讓高雄聯隊奪冠夢想出現一線生機，在各隊相互競爭之後，冠軍賽由高雄再次對陣南投，高市球員調整心態，隊員手掌寫上「平常心」，戰術成功奏效，一改前次對戰的缺失，高市終場以6比1擊敗南投，奪得冠軍。

由高苑工商及中正高工組成的高雄市5人制棒球聯隊，最特別的地方是高雄聯隊陣中加入女子隊員，巾幗不讓鬚眉，女隊員透過不斷練習與磨合，在場上的表現不輸其他男球員，反而在處理球上多了一分細膩，讓球隊戰力更加完整，她們也是此次高雄聯隊奪冠的一大亮點。

高雄聯隊女球員陳幸妤表示，一開始跟男生訓練起來感覺有點怪，後來相處久了漸漸習慣，默契也愈來愈好，整個球隊就像一家人一樣，就算失誤犯錯也不會責怪彼此，反而會以鼓勵代替責罵，能拿到全國冠軍當然相當開心，但還是要持續加強訓練備戰亞洲賽，希望可以搶下青奧門票。

(中時 )