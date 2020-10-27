網友貼出辣椒醬本人。(圖取自我愛全聯-好物老實説)

台灣人愛吃辣，在外用餐店家幾乎都會附上和辣椒相關的調味料，且也可從麻辣鍋的盛行得知國人愛吃辣的程度。日前一位網友分享，自己吃到一款全聯購入的辣椒醬，吃下後驚為天人，讓他直呼加了辣椒醬美味程度再加50分。而不少網友也贊同「少數值得回購的辣椒醬」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上報好康的和網友分享，因為弟媳是個無辣不歡的人，日前自己回娘家時，吃了弟媳在全聯買的一瓶辣椒醬，「真的驚為天人，一點點就夠辣」。更說裡頭的蒜蓉味道超香，加入乾麵或湯裡面整個美味度直接加50分，好吃程度讓她讚賞不已。

貼文發出後引起不少網友共鳴，紛紛大讚這是真心好吃「這瓶超級愛」、「+1冰箱必備」、「一瓶快吃完了，很喜歡，又香又辣」、「必回購商品」、「這真的好吃，已經是家中必備」、「好吃，我已經吃掉好幾瓶了」、「少數值得回購的辣椒」。

不過也是有網友說出不同看法，提出美中不足的點，「很辣，可是超鹹，也沒啥香味，但就真的夠辣」、「辣得過癮，但是辣椒皮太多了」，也有人碰到一問題，「這個好吃又香～可惜就是吃到後面會比較不辣了！」、「這辣椒醬很奇怪，剛開罐很辣，然後越來越不辣越來越不辣，有人也這樣嗎？」

(中時新聞網)