科普環島列車27日開抵高雄新左營，主辦單位將8節電聯車廂打造成科學實驗場域，讓學生們在列車內進行科普實驗，邊搭火車邊做實驗相當特別。（洪浩軒攝）

一年一度的科普環島列車27日開抵高雄新左營，主辦單位將8節電聯車廂打造成科學實驗場域，為期4天的科普列車活動，首站於26日從台北出發，沿徒行經16個縣市26個站點，讓學生們體驗各地的科學特色，並引發對科學的興趣。

有別於以往只在教室或實驗室做實驗、學科普，台灣科普環島列車則是分別在各站點與車廂中設計科普相關實驗，提供學生們不一樣的科學演示體驗，藉由科普環島列車讓全台8500位國中小學童於乘車站點、列車行進間、下車站點，參與三階段的科學探索，學生們紛紛表示，邊搭火車還可以邊做實驗學科學相當特別。

高市教育局長謝文斌表示，台灣科普環島列車能夠讓這麼多學子在列車行徑間、出發前或在站點間體驗科學活動真的相當難得，科學力就是國力，希望透過這樣的科普教育活動，讓學生們能夠很方便又很歡樂的在環島旅途中學科普，是相當有意義的活動。

高雄站點計畫主持人樹人醫專代理校長郭啟東表示，此次在高雄站特別帶領高雄偏鄉、澎湖、金門的280位學生一同共襄盛舉。日常生活中處處充滿許多與科學相關的事物，舉辦台灣科普環島列車活動是希望學生們在邊旅遊邊學習的過程中得到一些啟發，也藉由遊戲讓學生們更深入了解實驗的原理，達到寓教於樂的效果。

(中時 )