台南市政府照顧弱勢民眾，透過實物銀行、惜食平台及愛心餐食補給站，既不浪費物資，又能讓受助者購置真正需要的物資。市長黃偉哲表示，這些計畫做得好，就能同時達到惜食、公益及環保不浪費等3個目標，未來市府還將持續透過公私協力推動相關計畫，使每個弱勢家庭都能獲得妥善的照顧。

市府社會局表示，實物愛心銀行是透過建置實體店面，讓受惠民眾的選擇更多元自主，也讓服務切合民眾需求，物資使用最大化，達到真正協助弱勢民眾的目標，目前市府共開辦佳里、溪北、溪南分行，以及10月中旬剛成立的永康分行，共計有4間實體店面。今年截至9月底，共收到763萬8531元的物資捐贈，受益人數達2萬6954人，平均每月合計受益500戶以上。

社會局指出，每間實物愛心銀行還都規畫特色服務，像佳里分行首創結合失智關懷據點；溪北分行則設置行動物資專車服務；溪南分行建立物資發放站服務；永康分行結合社區關懷據點，透過服務讓有需要的民眾滿足生活基本所需。

為提升剩餘食材的價值，促進社會公益及協助弱勢，市府更媒合各個市場與社區照顧關懷據點建置惜食平台，藉由公有市場攤商捐贈可食用的食材，作為社區照顧關懷據點長者供餐的補充食材，目前共設立13處，累積捐贈約10公噸455公斤食材，約5萬3141人次受益。

社會局也推動「愛心餐食補給站」計畫，於寒暑假學校沒有供餐時，針對弱勢家庭國中小學童提供愛心餐券，可至全市統一、OK、全家及萊爾富等4大超商，每券兌換價值66元的食物，內容包括便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛／羊奶、豆漿、米漿、豆奶及優酪乳，兼顧學童餐食營養及選擇多樣化。

社會局考量區域整體平衡，計畫將於玉井、善化或安南區附近新設實物銀行，拓展服務區域，以增加服務量；另也將規畫物流配送，委託專業物流公司協助配送物資，增加運送效能，使社會資源發揮最大效益，公私部門協力共創雙贏。

(中時 )