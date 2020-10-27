倫元投顧分析師陳學進表示，台股27日開低走高，終場下跌34.02點作收，跌幅0.26％，收在12,875.01點；櫃買指數則表現相對強勢，上漲0.67點，漲幅0.41％，收在164.98點；三大法人進出方面，外資續賣47.50億元，投信賣超12.9億元，自營商續賣20.33億元，惟外資法人於台指期減碼1,878口多單，累計淨多單部位為29,088口，心態呈現謹慎中性偏多。

新冠疫情持續延燒，美國上周七天平均單日確診68,954例，創下歷史新高。歐洲方面，繼義大利後，西班牙及法國亦實施緊急防控措施，疫情未見趨緩。加上美國新一輪刺激法案依舊卡關，引爆美股26日失望性賣壓，道瓊指數大跌650點，跌幅2.29％；那斯達克及費半指數亦下跌1.64％及2.19％。

反觀台股，雖在美股拖累下，大盤27日開低下殺，惟相較美股跌幅，加權指數終場僅小跌0.41％，櫃買指數甚至逆勢翻紅，表現相對強勢。顯見近期美國總統大選不確定性因素對市場造成的影響，皆已在市場預期中，投資人無須過度憂慮。

展望後市，國內民間及官方機構皆預期台灣第四季國內經濟成長率將優於第三季，且明年國內生產毛額（GDP）可望翻倍成長。在美國聯準會（Fed）偏鴿心態不變下，隨外在干擾因素消除後，預期後市將有一波表現空間。

個股方面，本周納入投資組合的華邦電，拿下蘋果iPhone 12 OLED面板搭載低容量NOR Flash訂單，雖股價27日震盪拉回，惟在趨勢向上、內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，後市仍有上漲機會。

選股方面，台股盤面上除太陽能股表現強勢外，資金亦轉入台達化、國喬、光耀、華宏、正隆、潤泰新等個股，防疫概念族群亦表現不俗，顯見在加權指數上沖下洗、高檔震盪過程中，個股輪動走勢不變、位階調整機率仍高。

(工商 )