證券分析師葉良超表示，距離美國總統大選僅剩一周時間，在不確定因素逐漸增加、利空消息不斷下，美股市場樂觀氛圍不再，失望賣壓湧現。不過在此波回檔走勢中，以技術面觀察，台美兩地長線多頭架構依舊穩固，惟短線出現常態性回檔，行情目前仍處回檔格局，在局勢尚未扭轉前，預估短期在小幅彈升後，仍將持續下行。

全球新冠肺炎疫情嚴峻、美國新一輪紓困法案難產，使美股26日上演「黑色星期一」的戲碼，四大指數全面重挫，道瓊指數終場下跌650點，以27,685點作收，跌幅2.29％。

歐美新冠疫情持續增溫，至今仍未有明顯緩解跡象，美國上周確診個案平均數達68,767例，創疫情爆發來新高；至於歐洲方面，包括法國、義大利、西班牙亦持續實施緊急封鎖措施。此外，美國經濟紓困案談判目前持續進行中，且雙方歧見仍未解決，美國眾議院議長佩洛西甚至抨擊共和黨不尊重該紓困計畫，紓困案進度再度停擺，使投資人持觀望態度。

個股方面，本周納入投資組合的大成鋼，目前股價處低檔剛起步階段，已初具走升之雛形。

(工商 )