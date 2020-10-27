當全球焦點都集中在美國大選與新冠疫情之際，永豐金(2890)首席經濟學家黃蔭基表示，明年台股上看1萬4300點，而美元指數明年續弱，預期將向88靠攏。台股今年的高點13031點，將會是明年的低點。黃蔭基也認為:3個1「1支新冠病毒，1位白人警察，1場經濟衰退」，恐怕讓川普敗選！

黃蔭基認為，全球呈現混亂，經濟已經變質，它表面上是由一場疫情所主導，但更深層的是一場鬥爭所產生的價值危機。民粹與種族主義盛行，霸權國家主導政策，要求第三勢力國家唯命是從，這個世界不再牽手、友愛、接納、團結，而是推諉、仇恨、歧視、扣帽子。

景氣表現上，2020年景氣衰退已經是現實而不是預測，呈現「1、2、4、8」的結果，台灣預估成長1.4%，中國大陸成長2.3%，美國衰退4.2%，歐元區衰退8.1%。預期2021年可以扭（牛）轉乾坤，全球成長回到5.2%，台灣3.6%，美國4.8%，歐元區5.5%，中國大陸8.1%。

雖然台股明年上看14300點，但當全世界沒有在往同一個方向移動時，經濟成長的力道是會被削弱的，2021年受惠2020年的衰退讓全球經濟成長5%多，然而在2022年就會回到過去的3%左右，2021年應該是未來五年最好的一年，之後四年都不會比明年好，只會每況愈下，一年不如一年。

黃蔭基認為，無論誰當選都不會改變美中之間未來四年的霸權競爭，美國會繼續五眼聯盟、七大工業國策略性的邊緣化，中國也必然會全力發展一帶一路磁吸性的主流化。在選股上，明年的主流還是在科技股。

(時報資訊)