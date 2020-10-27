2020台北國際旅展（ITF）將自30日起連3天於台北南港展覽館登場，主辦單位台灣觀光協會今（27）日舉行展前記者會，邀請中央部會、縣市政府及外國使節等貴賓出席，各參展單位亦祭出超值優惠及展場獨賣、跨年限定商品，全力搶攻年末聚餐及跨年旅遊商機。

今年ITF旅展以「#為觀光人打氣」為號召，攜手邀集超過30個國家地區、30個中央部會和地方政府及數百家觀光業者參展，設有1千個攤位，匯集各國觀光局和台灣各地最新吃喝玩樂資訊，使民眾走進展場就能環島台灣、看遍全球。

台灣觀光協會會長葉菊蘭致詞時表示，全球仍深受疫情重創，台灣還能舉辦全球最大型的國際實體旅展，除感謝政府防疫措施超前部署，也感謝中央、縣市政府、飯店和旅遊業者不畏艱難共同參展，讓ITF旅展能逆風前行、順利舉辦。

葉菊蘭指出，為迎接後疫情時代的觀光復甦，中央和地方政府全力拚觀光，此次展場加強體驗和互動活動，如邀請多家旅行社導遊領隊擔任展場導覽人員等，帶領民眾深入逛展，歡迎喜歡旅遊的民眾親赴展場加油打氣、購買最精采、精緻、多元的產品。

交通部觀光局副局長林信任感謝全台灣縣市政府、旅遊業和旅宿業參與，指出此次雖因疫情致使國際買家不能入境，仍大力邀請19個國家、超過100個買家進行線上交易會，為明年打下堅實的基礎。ITF台灣館也因應自行車旅遊年，安排許多特殊的精彩活動。

因應後疫情時代國旅需求爆發，今年參展業者皆推出豐富多元的國旅商品，並強打「展場獨賣商品」及「跨年限定商品」。眾多星級飯店強打年度最強餐券、住宿券及下午茶優惠，其中飯店住宿券最低下殺1.4折，向來最受歡迎的熱門餐券4.5折起，最低千元有找。

展場獨賣商品部分，雄獅推出「環島郵輪大樂透」活動、現場報名限定航次最高享5折優惠，台北君悅酒店現場限定銷售客房住宿券、台北美福現場消費滿額可以優惠加價入住行政客房。跨年限定商品則有山富旅遊推出南投武界2日遊、六福萬怡推跨年派對住房專案等。

此外，台灣觀光協會亦規畫旅遊沙龍、旅遊產品說明會、論壇等活動，提升旅展知識性和專業度，讓民眾掌握疫後最新旅遊趨勢及產品。今年也特別開放6歲以下兒童免費入場，並邀集國內知名飯店打造親子體驗區，爭取更多親子家庭觀展同樂。

雖然疫情致使國家地區參展不易，但今年ITF旅展仍有超過30個國家地區參與。其中，規模最大的日本館不畏疫情，集結關東、昇龍道東海北陸地區及沖繩如期參展，往年最受民眾矚目的韓國館亦不缺席，以豐富的舞台活動及精美小禮，為未來重新開放預作準備。

(時報資訊)