勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，以往CSR被視為企業策略的加分題，普遍較被動去面對，甚至視CSR為企業額外的成本與負擔。如今ESG已成為企業追求永續的必修學分，在主管機關的政策推動下，ESG議題不僅受到關注、甚至已經成為市場主流，趨勢和思維都有了轉變，ESG不僅是責任也是轉型的契機，企業也應該更主動就此尋找更多機會。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司27日舉辦「永續橫掃投資市場－從ESG投資談企業永續轉型」研討會，探討環境、社會、公司治理（ESG）對投資市場與產業發展的交互作用。

金融監督管理委員會證券期貨局局長張振山致詞表示，金管會近期發布「公司治理藍圖3.0」，為資本市場定調永續發展方向，期許ESG能融入企業DNA。未來三年的重點之一，便是引導市場資金配置，透過多元化永續投資與籌資工具，逐步強化資本市場環境及台灣企業的國際競爭力。

台灣證券交易所公司治理部經理黃玻莉指出，自2013年推動「強化我國公司治理藍圖」到2020年這幾年間，公司治理及ESG已成為我國上市櫃公司不容忽視的重要課題，今年起更是持續強化「ESG資訊透明度」及促進「多元ESG商品市場」，透過提升上市櫃公司ESG資訊揭露品質及範圍，成為有利於投資人做好投資決策的重要參考，進而帶動整體資本市場創新發展。

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