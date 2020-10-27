超高齡社會來臨，國內失智人口快速增加，針對高齡者的詐騙案頻傳，使高齡者的財務安全問題浮上檯面。國泰世華銀行信託部協理趙子仁表示，信託養老並非富人專利，尤其台灣信託管理費率較國外低廉，提早規劃專款專用，既可避免因失智淪為詐騙肥羊，入住養老機構或因緊急事故住院時，受託銀行也能從信託戶中定期支付醫療金，保障高齡者財產安全，「實務上就有不少獨居榮民，就是藉由信託制度安養終身」。

根據國發會統計，2020年底台灣每10人就有1位超過85歲，預估2025年將正式邁入超高齡社會，除了衍生龐大照護、就醫等需求，高齡者遭不肖人士胡亂推銷、詐騙，而導致退休金血本無歸的情況更是時有所聞，金管會也將如何防範高齡者遭金融剝削與金融詐欺列為重點工作項目之一。

趙子仁表示，高齡者可能面臨判斷能力降低，甚至是失智或者失能的狀況，運用信託制度保全財產、提早確立運用方式，不僅可以為高齡者架起財產安全的防護網，也有助於避免晚輩因照護問題產生爭執而導致家庭失和；許多育有身心障礙子女的家長，因為憂心自己老後無法再妥善照顧，也會成立信託，以專款專用的方式，由受託銀行直接給付給照顧機構，杜絕有心人士覬覦。

「以房養老」的不動產反向抵押讓高齡者興趣缺缺，趙子仁認為，如果房子不想抵押給銀行，又沒有自住，也可運用「留房養老」的信託方式，由銀行代為管理租賃事宜，租金則約定為安養金，為養老生活開創穩定現金流，且信託是非常靈活的制度，無論是金錢、股票還是房地產，都能交付信託，「相較於國際，其實台灣的信託管理費相對低廉，年費率約在0.2～0.5％，絕對不是有錢人專屬的制度」，青壯年不妨善用預約信託的制度，定期定額累積養老金。

(時報資訊)