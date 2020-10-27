第3季營收創下單季歷史新高的台達電(2308)將於10月29日舉行法說會，美系外資在法說會前發布最新報告看好台達電，給予台達電「建議買進」評等，目標價250元，外資也連續兩天買超台達電，台達電今天股價逆勢收高，站回200元關卡。

受惠於NB、風扇、工業自動化(IA)、被動元件、伺服器及車用等產品出貨暢旺，台達電9月合併營收攀高至268.04億元，月增6.8%，年成長14.5%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為776.78億元，季增5.88%，年成長7.2%，亦創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為2040.52億元，年成長2.1%。

台達電將於10月29日舉行法說會，說明第3季財報及第4季營運展望，儘管第4季因季節性因素將較第3季下滑，但台達電表示，第4季業績可望優於去年同期，全年業績可望比去年好。

美系外資在台達電法說會前發布最新報告指出，台達電第3季營收及利潤率優於市場預期，雖然第4季因季節性下滑，但我們正面看待台達電，重申「建議買進」評等，目標價250元。

台達電亮眼的營運表現，吸引外資買盤，繼10月26日買超1433張，今天外資再買超4516張，成為台達電股價重返200元關卡的推手。

(時報資訊)