1隻編號E37，由韓國繫放的瀕危鳥種東方白鸛，日前被鳥友發現棲息在高雄永安濕地旁魚塭，令賞鳥界相當振奮，沒想到這隻飛越千里的嬌客，27日被發現陳屍在彌陀區1處私人魚塭旁，死因不明，珍稀送子鳥客死異鄉，令鳥友非常傷心，經初步判斷，死因為電擊。

有送子鳥之稱，名列華盛頓公約鳥種紅皮書瀕危等級的東方白鸛，10月中旬在高雄永安濕地旁的魚塭現蹤，鳥友表示，這隻背有衛星追蹤發報器，編號E37的東方白鸛是今年出生的亞成鳥，9月8號在韓國繫放，由於台灣並不在東方白鸛的遷徙路線，貴客光臨，讓賞鳥界大為振奮。

鳥友指出，韓國於26日傳來訊息表示，E37的訊號一直停留在原點，擔心發生意外，特別請台灣的鳥友協尋並回報，鳥友27日上午根據韓國提供的衛星定位前往查看，果然發現這隻飛越千里的嬌客陳屍在彌陀1處魚塭旁。

高雄市政府表示，據特有生物研究保育中心初步檢傷結果，頸部有電擊灼傷、羽毛有嚴重傷灼情形、嘴啄部有破口，疑似為電擊的出電口，眼珠也有受電擊的情形，胸腹部及翅膀共有4處灼傷傷口，判定死因應為電擊。

據特生中心表示，大型鳥類在電桿林立的地方就有受電擊的風險，這隻東方白鸛因電擊的情形導致多處毛皮燒焦不完整，未來能否製成完整的標本還不確定，至於韓國發報器，高雄市政府將以國際快遞寄回韓國Yesan Oriental Stork Park。

(中時 )