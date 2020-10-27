◎接種疫苗後死亡全台4例 疾管署公布死因

韓國日前傳出打流感疫苗後造成50人死亡，我國近期也公布4例疑似因施打流感疫苗而死亡的案件，疾管署今天表示，目前共接獲4例通報是在施打疫苗後死亡的個案，但初步皆已排除與施打流感疫苗相關。

◎雲豹甲車大變身 偽裝黃色工程車

陸軍裝甲584旅聯兵3營官兵昨天凌晨執行「夜間機動間戰力防護暨隱掩蔽作為」，官兵駕駛CM11戰車、8輪甲車及各式輪型車輛，由新竹湖口機動至桃園地區，並結合民間資源，完成隱、掩蔽作為，確保戰力有效延續。根據青年日報報導，其中，2輛8輪甲車加上木架、木板，並漆上黃色塗裝，偽裝成工程車，以達良好的偽裝效果。

◎逆轉！彰化死亡車禍竟是狠夫殺妻

今年8月19日晚間，彰化縣溪湖鎮福德路上，發生一起自小客車自撞超市事故，除了林姓駕駛，車上2名幼子受到輕重傷，坐在副駕的太太則當場死亡。原以為是單純失控自撞，沒想到檢警深入調查發現，當晚竟是林男與太太吵架，一時情緒失控，故意開車自撞超市，今彰檢偵查終結，依對妻子殺人罪、及對兒童殺人未遂罪等，將林男起訴。

◎麥當勞振興券又來了 最高省2833元

麥當勞振興優惠再一波，即起開始發送，免消費即可索取，於明（28日）啟動優惠，使用期間自10月28日起至12月1日連續5周，包括消費者睽違已久的「買1送1」回歸，大薯、四塊麥克鷄塊、早餐薯餅等人氣產品都有買1送1，還有「超爽大餐100元起」、「雙人共享199元起」等優惠項目，整份優惠券最高可省2833元。

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