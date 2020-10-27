ITF台北國際旅展即將登場，國泰飯店觀光事業今年逆勢擴大參展，集結旗下和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店，共三品牌七間飯店參展，堪稱歷年來規模最大，一次推出頗具誠意的超值住宿券和餐券，預估今年旅展總營收可望較2019年大幅成長30％以上，超越2,500萬元以上之亮眼佳績。

今年以捷運出站10秒內可抵達的『和逸飯店‧高雄中山館 平日住宿券』1,980元最低價，以及首次推出『品牌聯合住宿券』下殺1.8折2,500元，適用於全台和逸及慕軒飯店；2020／12／30前憑住宿券入住慕軒飯店、和逸飯店·台北民生館／忠孝館，再加碼送飯店雙人下午茶(價值924元起)。

餐券則有往年熱銷萬張、今年擴增為通用券的『慕軒飯店GUSTOSO早／午／晚間餐券』590元、每人只要200元的『和逸飯店‧台北忠孝館午間套餐券』、8月開幕至今熱門度破表的『和逸飯店·桃園館 平日午／晚餐自助料理券』930元等共多項超值商品可選擇，購買指定餐券，還享買10送1優惠，旅展現場更有消費滿萬送品牌好禮和「AMAZZING CLUB會員專屬房型升等券」、以及刷卡滿額贈，把握今年入手優惠的最後時機。國泰飯店觀光事業線上旅展也同步開放訂購，透過手機購買也能同步享有住宿與美食優惠!

國泰飯店觀光事業首度推出『和逸＆慕軒飯店品牌聯合住宿券』每張2,500元(下殺1.8折)雙人入住含自助式早餐，是近年參展以來最低折扣，適用全台6間飯店彈性更大，憑一張可入住鄰近捷運站的和逸飯店‧高雄中山館、台北民生／忠孝館；憑券加1,000元即可入住連續3年獲得米其林指南推薦旅館的慕軒飯店、或親子圈超人氣的和逸飯店‧台南西門館。

使用兩張聯合住宿券可體驗超熱門的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，或全台唯一與Cartoon Network聯名的和逸飯店‧台南西門館卡通頻道主題客房。2020／12／30日前憑聯合住宿券入住慕軒飯店、和逸飯店·台北民生館／忠孝館，加送飯店雙人下午茶(價值924元起)，非常超值。此外還有1,980元的「和逸飯店‧高雄中山館 舒適客房雙人住宿券」(1.9折)，一個人不到1,000元入住，附贈可欣賞高空美景的自助式早餐，飯店就位在三多商圈捷運出口旁，無論出差或旅行都便利。

和逸與慕軒飯店今年一口氣推出12項餐券商品，旅展現場更有免費試吃，讓消費者率先品嘗。餐券包含8月開幕的COZZI Blu和逸飯店．桃園館餐券首度對外開賣，有自助百匯餐廳『Cozzi Market逸．市集 平日午／晚餐單人券』930元 (86折，原價1,078元)，於碼頭市集氛圍的餐廳享用自助式多國料理；還有川揚料理中餐廳『逸薈軒Yi Hui Xuan超值四人分享餐券』3,999元 (83折，原價4,818元)，一次品嘗到「鎮江水晶元蹄」、「老四川夫妻肺片」等10道經典佳餚；以及網美打卡酒吧Blu Bar「派克市場海鮮桶雙人餐飲券」2,280元(原價3,388元)，享67折，海鮮桶提供螃蟹、海蝦、章魚、淡菜等澎湃海味與任選4杯酒款飲品，絕對令人大呼過癮!。

折扣直達39折、去年熱銷萬張，今年加碼擴增成全日適用的慕軒飯店『GUSTOSO義大利餐廳 早／午／晚餐通用券』590元，憑一張券可雙人享用飯店自助式早餐、或單人午間780元主餐搭自助吧料理，晚餐憑兩張券享用「美國安格斯無骨牛小排」或「主廚特製時令鮮魚」套餐2選1；另一款同樣下殺39折的『GUSTOSO義大利餐廳 10oz 帶骨牛小排主廚特選餐券』990元 (原價2,508元)，為主廚的私房蜜汁特調煙燻牛小排，肉質滋味迷人；此外慕軒飯店URBAN331威士忌酒吧的雙人『午晚餐／下午茶通用券』690元 (64折，原價1,078元)和單人『週末夜未眠義式自助料理券』990元 (82折，原價1,210元)，適合三五好友小酌或相約下午茶使用。

坐落於商業精華地段的和逸飯店．台北忠孝館『午間套餐券』200元(83折，原價242元)是最超值的商品，憑餐券風味主餐4選1搭配湯品和小菜，旅展期間再享買10送1，用餐200元還有找；和逸飯店．台北民生館和台北忠孝館，2館共同推出平假日『下午茶套餐通用券』299元 (65折，原價462元)，可享用「墨西哥薄餅披薩套餐」或「輕食人生套餐」和飲品。

位於南台灣知名的和逸飯店．台南西門館Cozzi KITCHÉN餐廳，推出61折只要228元『下午茶套餐券』(原價374元)，有主廚特製鬆餅杯、蜜糖香蕉巧克力等多款甜鹹午茶可選擇，搭配飲品，適合大小朋友共享。此外，擁有獨家30樓高空美景的和逸飯店．高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳，推出『午間套餐券(5入)』1,650元和『午晚餐通用餐券(5入)』2,080元，憑一張券可用330元或416元享用原價396元或506元的精選海陸主餐，搭配現場輕食自助吧吃到飽，適合年終企業員工贈禮或合購使用。

(中時 )