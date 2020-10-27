前高雄市長陳菊任內的民政局長張乃千等人，遭控2016年挪用台電「促進電力開發協助金」19萬2千元採購酒品、茶葉，還以贈送社會福利團體名義報帳，遭高雄地檢署認定涉犯公務員登載不實文書罪處分緩起訴、須繳國庫1萬至6萬元不等，日前該案高雄高分檢駁回再議確定。

高市議員陳麗娜聽聞此案結果，直呼「史上又一扯到不行的判決」。她表示，如果陳菊任內的民政局長張乃千造假資料、私用回饋金買酒自用，竟如此輕輕放下，「那些因為回饋金去坐牢的里長們，應該申請國賠並請法院更改判決！」

處分書指出，張乃千、駱姓副局長、自治行政科宋姓科長及洪姓股長等人，明知動支申撥台電的促進電力開發協助金，要在特定運用範圍並如實核銷，2018年4月23日，洪姓股長簽辦小額採購「擬購買酒品禮盒贈予小港區長青團體」，採購酒品禮盒80份，每份1200元、共9萬6000元，還檢附從網路抓取的社福團體名冊，經過逐級核章、決行通過並採購，事後並沒有送給名冊中的團體，還偽造不實單據報帳核銷。

宋姓科長、洪姓股長另外也以相同手法簽辦小額採購「擬購買茶葉禮盒贈予湖內及岡山區運動團體」，花費9萬6000元購買茶葉禮盒，遭撿廉查獲。

高雄地檢署調查後，認為促協金不是公款，貪瀆部分僅觸犯偽造文書罪、不起訴，但且因張乃千等人坦承犯行，高雄地檢署予以緩起訴處分，張乃千除立悔過書外另支付國庫6萬元，駱姓副局長支付國庫3萬元，2人並接受法治教育。宋姓科長及洪姓股長各支付國庫1萬元，並接受法治教育。

高雄高分檢受理後，認定並無不妥，駁回再議。

(中時 )