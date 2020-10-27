大陸女星趙麗穎積極產後復出，她陸續接下古裝劇《有翡》以及電視劇《幸福到萬家》，趙麗穎在《有翡》中飾演江湖女俠「周翡」，該戲也是趙麗穎產後復出首作，而電視劇在今（27日）曝光海報，但卻慘遭網友狂酸美感不足。

趙麗穎接連以電視劇《花千骨》、《楚喬傳》、《陸貞傳奇》等戲，讓她擁有「古裝劇女王」稱號，隨著趙麗穎產後復出，她也接下電視劇《有翡》的演出，搭檔「古裝男神」王一博，夢幻CP引發熱議。

該戲從去年9月開拍、在今年4月殺青，並傳出有望在年底播出，而《有翡》官方微博則在今曝光海報，集結男女主角趙麗穎、王一博，以及主要演員張慧雯、陳若軒、周潔瓊等人。

《有翡》海報遭部分網友嫌棄美感不足。（圖／取材自電視劇有翡微博）

《有翡》海報曝光後，不少人都期待早日看到該戲，但也有多數聲音是狂酸海報美感不足，並留言：「劇組能不能找個靠譜美工？我還以為我穿越十幾年前了！」、「像八仙過海」、「土得我吃不下飯」。

(中時新聞網)