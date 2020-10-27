供水吃緊，內政部啟動抗旱大作戰，將提供民眾放流水取用，可用作洗車、澆灌之用。內政部估計，全國68座二級處理水資源回收中心，每天將可提供130萬噸放流水。

內政部表示，全國汙水下水道建設在內政部營建署積極推動下，已開辦90處系統，完成70座水資源回收中心，設計處理水量每天410萬噸，其中二級處理的廠有68座，處理水量達到每天130萬噸；因為處理水質已符合放流水標準並進行消毒，也可以供做不與人體接觸的生活次級用水，比如道路防塵、路樹澆灌等使用，也有民眾自行用來洗車。

內政部指出，已協調縣市政府將各水資源中心二級處理消毒後的放流水免費提供民眾取用，並納為年度評鑑的項目，內政部籲縣市政府多加宣導鼓勵民眾取用，並請縣市政府建立放流水取用機制，以維護民眾取用水的安全，來降低整體自來水用量，達到共同抗旱的效果。

內政部同時也擬訂了公共汙水處理廠再生水推動計畫，涵蓋執行中的再生水案總計11處，到2021年供應再生水給工業區及科技園區的使用量就可以到每天8.6萬噸；其中高雄市鳳山溪再生水廠已可每天供應臨海工業區中鋼4.5萬噸再生水，到明年臨海再生水廠完工後，可再提供中鋼每天3.3萬噸再生水，最大量可增至每日9萬噸以上，已接近中鋼每日所需用水量；替換出的自來水量，可轉供高雄市31萬人使用。

(中時 )