政府開放含有萊克多巴胺美國豬肉進口，明年元月將上路，新竹縣政府衛生局以《食品安全管理自治條例》，要求縣內賣場須零檢出、要標示、設專區，並於竹北市知名賣場舉辦記者會，宣示新竹縣拒吃瘦肉精的決心，楊文科也重申縣內國中、小營養午餐一率採用國產豬肉的決心。

楊文科表示，新竹縣的食品安全管理自治條例中，第6條已經明文規定瘦肉精一律零檢出，未來販售美豬、美牛，也會落實要求「要標示」，並請販售端的業者設置販售專區，提供民眾採購的辨識，違者可依同法第15條，處以6至10萬罰鍰，並得按次處罰。

楊文科也強調，縣內國中、國小的營養午餐，肉品均須採用國產豬肉，不允許含有瘦肉精的美國豬肉進入校園，也請教育處函文給各級學校的團膳唱廠商，均採用國內在地豬肉、牛肉的生鮮食材，甚至包含加工品如火腿、貢丸、水餃、肉包等，且在「校園食材登錄平台」，新增必填條件為豬牛肉食品原產地，確保校園食品安全。

新竹縣養豬協會理事陳進裕說，協從2012年開始堅持無藥物殘留、無瘦肉精，此次也反對政府開放進口萊豬，之後還會有場協商，協會將強烈要求標示清楚，如果沒有達成，會抗爭到底，這是保護產業及國人健康的最後底線。

衛生局長殷東成表示，衛生局也會加強源頭管理，對於紐澳美加肉品輸入業者加強追溯追蹤管理，以及增加市場肉品檢驗、查核等，並鼓勵民眾檢舉未符規定的業者。農業處長范萬釗表示，因應美豬開放進口，也會協助在地豬肉的產銷調節，確保本土豬肉價格維持1公斤65元以上，防範進口衝擊。

(中時 )