遠東航空董事長張綱維涉掏空公司近36億元等罪遭起訴，羈押迄今。台北地院日前裁定張出具8000萬元現金、辯護律師出具2000萬元保證書停止羈押，但因張籌不足現金，表明只能出具3000萬元現金、2500萬元人保共5500萬元，北院認為遠低於犯罪所得30億元，無法替代羈押，今裁定延押2個月，可抗告。

張綱維26日延押庭時表示，公司只剩他1人，沒有員工可以處理公司事務，他和母親戶頭也沒錢了，遠航飛機、航材等20幾億元動產快變廢鐵，再不處理，恐無法還錢給國家。目前只能籌到3000萬元，感嘆：「我現在真的身敗名裂，完全借不到錢！」繼續押他沒有任何幫助，最後只能關到死。

北院認為，張綱維犯罪嫌疑重大，今年7月30日裁定羈押的原因現仍存在，有延押必要。張雖願意提供3000萬元現金、辯護律師1000萬元及其他有資力之人1500萬元保證書，但本案犯罪所得超過30億元，張也未與被害人和解，5500萬元不足以確保他不會棄保潛逃。

北院表示，19日裁定張以8000萬元現金、2000萬元人保共1億元交保，但張當庭表明無法籌足金額，因此今裁定延押後，1億元交保的裁定即失效，未來張若提出新的條件聲請具保停押，合議庭將會依據到時狀況，再審核是否裁定交保。

(中時 )