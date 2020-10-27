水情嚴峻，桃園因此被中央宣布為停灌區域，日前農田水利署桃園管理處擔心農民擅自打開水門放水，將水門上鎖。不過有農民擅自在位於桃園觀音桃園大圳10－4號池設置抽水設備，遭民眾發現報警。桃園管理處也呼籲，民眾切勿以身試法。

桃園處表示，10月16日公告，停止供應農業灌溉用水。而桃園處所轄有貯水池284口，目前尚有2900萬噸蓄水，但因旱情關係，已經上鎖蓄存水量保留於緊急狀態備用，由中央及地方政府統一調度。

有農民擅自在位於桃園觀音桃園大圳10－4號池設置抽水設備，遭民眾發現報警。有農民擅自在位於桃園觀音桃園大圳10－4號池設置抽水設備，遭民眾發現報警。（農田水利署桃園管理處提供／賴佑維桃園傳真）

不過今天有民眾發現，1位農民在桃園大圳10－4號池設置抽水設備，打算抽水到自己的農田，但該農民似乎發現有其他人靠近，隨即留下設備、車輛就離開，目前警方循車號鎖定可疑人士中。

桃園處表示，如果擅自取水，就涉嫌違反農田水利法第16條，可處6千至3萬罰鍰。將依農田水利法及相關法令究辦，以確保抗旱水資源，再次呼籲民眾切勿以身試法。

(中時 )