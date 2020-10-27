遠東百貨周年慶壓軸登場的遠百板橋中山，11月12日至12月1日展開檔期，因應家庭客居多，去年引進串家物語、新馬辣、果然匯3家自助餐，本月再引進遠百首發、新板特區獨家的「點爭鮮」，是近10年來首家以壽司為主的日式餐廳，期許更豐富美食選擇衝高周年慶業績。

遠百板橋中山點爭鮮干貝，60元。（遠百提供）

爭鮮集團旗下中價位的「點爭鮮」，每盤平均單價40元起，平均客單300元至350元，透過新幹線列車每秒0.8公尺的速度遞送餐點，較迴轉壽司「爭鮮」每盤30元起高。「點爭鮮」遠百板橋中山店是全台第24家分店，60坪、100個座位，本月與日本開運魚聯名合作期間限定餐點；即日起至11月8日厚切干貝買1送1；11月9日至22日推出燒炙牛肉加量不加價活動。10月22日試營運、23日開幕至今對比去年同期原櫃位日式豬排業績成長5成，看好11月周年慶開打後業績會達高點。

遠百板橋中山去年6月開了串家物語、新馬辣、果然匯後，增加不少新客，11月周年慶期間遠東銀行每天可新增100個卡友；若加上牛角、涮乃葉、饗食天堂共6家吃到飽餐廳，堪稱全台百貨家數最多，目前餐飲業績占整體業績32%。

1至9月遠百板橋中山業績-0.5%，比市場衰退10至15%少，本月21日內衣區改裝完工，増加服飾櫃，29日起提早為周年慶布局，舉辦禮賓周活動讓主顧搶先擁有周年慶滿千送百優惠，目標周年慶檔期要達9.8億元，較去年成長5%，希望第4季可以拚回補，年度營收達30億元與去年持平。

遠百板橋中山點爭鮮半隻龍蝦，380元。（遠百提供）

分析遠百板橋中山周年慶營收占比，化妝品占35%最高，男裝包括運動休閒占29%，家電和餐飲皆約18%，周年慶期間相關業種都有回饋。化妝品、沐浴精油及內睡衣單筆滿2000元送200元，10月29日到11月11日禮賓限定單筆滿1萬元再加送300元，11月12日至23日當日單筆滿1萬元再加送250元。

百貨服飾當日累滿5000元送500元，中山獨家再加送50元好康券；大家電單筆滿1萬元送1000元；大家電、床墊、保健器材當日單筆滿6萬元加送1000元，限量200份。10月29日至11月15日持全額3000元振興三倍券單筆消費，再送300元。

此外，周年慶11月12日至15日首4日凡遠百APP實名制會員可參加「食來運轉，只有味你」抽獎活動，有機會抽主題餐廳免費餐券、現金紅利券，每天限量100份。

遠百板橋中山點爭鮮炙牛，80元。（遠百提供）

遠百板橋中山資生堂東京櫃經典精露組，價值5792元、特價2340元，限量30組。（遠百提供）

遠百板橋中山蘭蔻極光水完美限定組，價值5490元、特價3150元，限量20組，11月20至22日限定販售。（遠百提供）

遠百板橋中山dyson V11 Absolute Extra無線吸塵器，贈收納架，原價2萬8900元、特價2萬4900元。（遠百提供）

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