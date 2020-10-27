第11屆金音創作獎頒獎典禮10月31日將於臺北流行音樂中心登場，「2020亞洲音樂大賞」也在10月26日開跑。由新科金曲歌后魏如萱與上屆金曲歌王LEO王攜手同台開唱，領軍40組藝人在本周一連串亞洲音樂大賞活動為周末金音獎造勢。魏如萱、LEO王以及桑布伊皆入圍本屆金音最佳現場演出堪稱死亡之組！三人將提前在亞洲音樂大賞同台較勁比歌藝掀高潮！

延續去年亞洲音樂大賞希望將音樂推向大眾，「GIMA 練團室」今年將邀請13組新生代實力樂團及獨立音樂歌手共演，包括金曲31最佳演唱組合的Chick en Chicks，還有入圍今年金曲獎的海豚刑警、告五人、莫宰羊，再加上靈魂沙發、Sophy 王嘉儀(HK)、問題總部、南瓜妮歌迷俱樂部、葉穎、鹿洐人、詹森淮、吳清原及老莫等多位新生獨立音樂歌手，以充滿獨特風格的音樂在亞洲音樂大賞舞台上展現帶動現場的演出實力。

除了「GIMA 練團室」感受樂團魅力外，今年「2020亞洲音樂大賞」也將於三創Clapper Studio舉辦金音獎最佳現場演出「FEAST展演」，共演名單金光閃閃，本屆金曲歌后魏如萱將帶band壓陣，屆時將與上屆金曲歌王Leo王、金曲最佳原住民歌手桑布伊以及充滿台式音樂魅力的美秀集團於第一天同場較勁。而第二天則邀請Linion、Future After A Second、YELLOW、Marz23四位新生代人氣歌手以不同態度帶領年輕世代樂迷沉浸在全新音樂感官享受。更多精彩演出陣容，請見金音創作獎相關網站。

魏如萱將在金音獎亞洲音樂大賞開唱。(文化部影視及流行音樂產業局提供）

Leo王將在金音獎亞洲音樂大賞開唱。(文化部影視及流行音樂產業局提供）

桑布伊將在金音獎亞洲音樂大賞開唱。(文化部影視及流行音樂產業局提供）

(中時 )