第16屆帕拉林匹克運動會（簡稱帕運）因為新冠肺炎疫情延到明年8月24日到9月5日進行，今天進入倒數300天，中華民國殘障體育運動總會舉辦記者會介紹幾位重點選手，也分享寶吉祥集團捐贈新台幣100萬支持總會和選手的好消息。

東京帕運截至目前為止，中華隊在桌球項目由程銘志、田曉雯取得參賽資格，其他桌球選手林姿妤、林晏宏，還有田徑項目楊川輝、劉雅婷及柔道李凱琳、羽球方振宇和林正哲也都有機會問鼎，其中李凱琳原本計劃今年東京帕運結束後，要和交往8年的男友結婚，隨著比賽延期，為了專心備戰，李凱琳和男友商量後決定延後婚期。

李凱琳表示，也是生平第一次遇到比賽延期，但也有更多時間備戰，只可惜上半年新冠肺炎疫情影響比賽都取消，學生時期接觸過一般柔道競賽的她，11月會參加一場柔道賽找回一些比賽感覺，希望自己可以一直比到2024巴黎帕運。

為了培育更多優秀殘障運動好手參賽奪牌，教育部體育署推動2020帕運鑽石計畫，積極尋找潛力新秀，目前有7個項目、22位選手投入這項計畫，而多數選手都面臨訓練、維生的考驗，希望有更多民間企業贊助選手逐夢，寶吉祥集團總裁仁欽多吉仁波切捐贈台幣100萬，支持中華民國殘障體育運動總會，期許發揮拋磚引玉的作用，號召更多企業幫助。

中華民國殘障體育運動總會會長穆閩珠表示：「帕運選手都是生命的勇士，不但克服身心障礙，還為躍上國際舞台努力不懈為國爭光，是台灣的驕傲，讓我們一起成為選手可靠的後盾、為他們加油。」

(中時 )