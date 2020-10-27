每年秋季，林務局羅東林區管理處轄管、經營的太平山國家森林遊樂區，因台灣山毛櫸步道滿山金黃的森林大景，吸引車潮與人潮，但山毛櫸步道爆紅，遊客超乎預期，為維護交通安全與順暢，羅東林管處決定，從明天（28日）起通往台灣山毛櫸步道的翠峰景觀道路，在假日實施的第2段管制措施修正為每日實施。
羅東林管處表示，用路人進入太平山國家森林遊樂區後，依序會行駛於全長25公里的宜專一線，以及全長16.5公里的翠峰景觀道路，台灣山毛櫸步道起點位於翠峰景觀道路終點。
今年9月羅東林管處已發布10月17日起至11月15日期間，每個周末六日，除原本不分平假日的動態管制，控制區內車輛數上限為1000輛以外，在翠峰景觀道路也會有第2段管制措施，設定車輛數上限為150輛。
但近期平日入園的車潮，有8成、超過250輛集中行駛翠峰景觀道路，前往台灣山毛櫸步道，因此林管處決定，原本翠峰景觀道路在假日實施的第2段管制措施，從28日起修正為每日實施。
羅東林管處表示，林管處公開甄選合作的宜蘭縣小客車租賃商業同業公會接駁車、公務車輛及翠峰山莊住宿客、機車、腳踏車等，不在150輛管制範圍內。
(中時 )
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