新竹地檢署與新竹縣政府相關單位2017年成立檢警環農工平台，擴大整體稽查能量，嚴懲非法濫墾、棄置狀況，經統計，近2年已濫倒營建類廢棄物為大宗，占約7成，新竹縣政府環保局長朱振群呼籲，不肖業者勿心存僥倖，若查獲依法可處1年以上、5年以下有期徒刑併科1500萬元以下罰金。

新竹縣環保局統計，2017年成立「檢警環結盟」、「檢警環農工聯盟」，由新竹地檢署、警察局、環保局、農業處、工務處組成的「檢警環農工聯盟」組成，接獲非法棄置案件為258件，其中155件由「檢警環農工聯盟」通報，占整體稽查量的60％，其餘為民眾陳情，案件移送率亦有53％，經各單位蒐證、儀器輔助，找到行為人的破案率極高。

新竹地檢署與新竹縣警局、環保局、農業處、工務處組成「檢警環農工聯盟」，查緝非法棄置、濫墾不遺餘力。（莊旻靜攝）

環保局分析，寶山、關西、湖口、新埔、新豐等鄉鎮為近年較常被偷倒的鄉鎮，在檢警環農工聯盟嚴辦的狀況下，也嚇阻破壞環境行為。新竹縣長楊文科對於非法棄置、濫墾表達決不寬貸、捍衛環境的決心，近年破獲多起案件，包含棄置300多桶化學廢液等，在新竹地檢署指揮下，也迅速破案，還給鄉親安全的環境。

新竹地檢署主任檢察官高如應指出，近半個月向法院聲押2件、3人棄置廢棄物及放火影響空氣品質的行為人，偷倒者多是慣犯，從其他縣市載運廢棄物到新竹縣濫倒，他也警告環保蟑螂，檢方會以最快速偵辦，並提醒廢棄物製造者，須負起環保的基本責任。新竹縣警察局也在臉書粉絲專頁，放上近日查獲非法棄置廢棄物的影片，呼籲不肖業者勿以身試法。

(中時 )