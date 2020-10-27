台北的景點無論日夜都充滿魅力，美食文化更是遠近馳名，觀傳局近日將台北的各個角落的夜間風貌串聯起來，推出「你所未見的臺北夜間觀光篇」影片，向旅客呈現台北不夜城的特色景點及多元景致，讓旅客白天逛遍古蹟博物館、欣賞大稻埕擁有百年風華的白天都市樣貌外，也能深入夜間的巷弄，體驗隱藏在夜色下的獨有城市魅力。

觀傳局長劉奕霆表示，入夜後的台北，好玩的地方數之不盡，如陽明山、西門町、大稻埕、貓空、象山以及信義區等，從能飽覽整個城市夜景的浪漫景觀餐廳、隱藏在城市巷弄的咖啡館或酒吧，到能消磨時間的24小時不打烊書店、新奇絕不無聊的釣蝦體驗等，都能讓旅客暢玩整晚。

劉奕霆指出，北市在國際上的治安名列前茅，民眾晚上參加活動到深夜，都不會有太大的問題，並且白天跟夜間的城市特色完全不一樣，希望民眾在白天盡情走訪歷史街區、觀賞都市人文景觀後，到了晚上能放鬆的享受北市四面環山的特色夜景。

此外，觀傳局也結合在地特色物產「文山包種茶」及「萬華青草茶」，推出專屬夜晚的雞尾酒伴手禮，劉奕霆說，融入萬華青草街特色的雞尾酒，有青草茶的香氣，上班族在下班後飲用，有助於快速放鬆心情，對外籍觀光客，更是嘗鮮的好選擇，他希望透過夜晚伴手禮，能讓大家「品嚐」到台北不一樣風味。

(中時 )