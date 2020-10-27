台中市政府於南區健康公園舉行東區、南區共7座共融公園聯合開工典禮。（馮惠宜攝）

台中到處都是美樂地！台中市政府持續推動「台中美樂地(Taichung Melody)」計畫，打造優質友善的公園設施與公廁環境，以每年改善至少50座公園為目標，27日東區、南區共7座共融公園聯合開工，建設局投入1477萬元經費，依照各區特色打造草莓蛋糕、小小賽車場、工廠輸送帶地景、甘蔗步道、叢林冒險等童趣主題，預計年底陸續完工，讓公園有趣又好玩！

27日市府在南區健康公園舉行聯合開公典禮，由於健康公園鄰近物種豐富的中興大學，形成適合鳥類棲息的市區生活場域，因此主題設計為「樹梢漫步」，連接多個園道、公園綠地，將樹梢棲地元素融入新增的攀爬架與地景設施，營造鳥類在樹梢跳躍、漫步的遊戲體驗。

副市長黃國榮指出，台中美樂地計畫去年已改善49處公園，今年規劃改善53處，預計年底陸續完工，未來將以每年50處公園為目標加速改善，讓全市公園煥然一新。

建設局指出，除了共融遊具，健康公園公廁也將從裡到外翻新，內部空間依據內政部營建署最新法規調整，新增無障礙廁所、廁間使用感應式沖水馬桶，針對廁所通風、顏色、採光、求救鈴同步改善，讓高齡者、身障人士使用更舒適。

建設局表示，東區、南區共融公園改善計畫一次改善7座共融公園，包含東區的樂明公園、東福公園，以及南區的樹義園道、樹仔腳公園、南平公園、健康公園、樹德公園；同時也打造南區健康公園2處陽光公廁，總經費約1477萬元，預計年底陸續完工。

(中時 )