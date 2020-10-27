南投縣長林明溱，體驗低能量靜脈雷射治療。（廖志晃攝）

南投縣幅員遼闊，醫療資源不足，民眾發生緊急的心臟疾病，還要轉送台中、彰化，很多病患在途中就往生了！南投醫院引進心導管設備、肺復原設備，整合為心肺血管照護中心，讓病患和家屬都不必為就醫而奔波。

南投醫院成立65年，為提升急重症心肺疾病醫療品質，成立心肺血管照護中心，27日舉行院慶及揭牌儀式，包括南投縣林明溱、立委許淑華、南投市長宋懷琳、草屯鎮長簡景賢、衛生局長黃昭郎、及彰化醫院院長曾孔彥都共襄盛舉。

南投醫院院長洪弘昌表示，為提供迅速且精確的診療，除了延攬專科醫師，更引進心導管中心、肺復原中心、低能量靜脈雷射治療室、及體外加強搏衝治療室等新型檢查治療設備，提供多元完善的醫療服務。

林明溱表示，南投醫院成立心肺血管照護中心，讓縣民不必轉院，檢查後立即接受治療，對患者更方便及安全；許淑華說，除了心臟疾病，空氣汙染及氣喘等問題也引起民眾關注，南投醫院成立心肺血管照護中心，心跟肺都顧及到了，未來如果有需要再增加設備，她會向中央爭取；宋懷琳表示，南投縣民過去都到彰化或台中等醫院治療，奔波又勞累，最近有朋友因為心臟疾病往生，讓她感觸很深！

心導管中心主任嚴元鴻表示，心導管中心藉由新型數位平板血管攝影機，提供急性冠狀動脈心臟病、急慢性周邊血管，及洗腎患者血液透析？管等手術，從今年8月成立至今，已服務80人的檢查與治療。

心臟疾病患者逐年增加，但並非每個病人都適合心導管手術，因此南投醫院也引進體外加強搏衝治療機，供嚴重血管病變合併困難介入與手術治療患者，多一個治療選擇，可以增加冠狀動脈血流、改善心臟收縮力，減輕胸痛、胸悶、呼吸急促等症狀。

肺復原中心則提供慢性阻塞性肺病、氣喘和慢性支氣管炎、慢性痰液清除困難、因嚴重呼吸困難導致活動受限，及受傷或術後因疼痛降低胸腔擴張等患者，肺部復健治療服務，提供個別、多元的訓練。

低能量靜脈雷射治療，就像是在進行人體光合作用，透過氦氖雷射照射血球，提升紅血球的帶氧量以及改變紅血球的變形能力，提升血液循環，有抗氧化、抗衰老、調節免疫、修護機能及疼痛舒緩等作用。

(中時 )