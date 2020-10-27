美國和印度周二（27日）在新德里舉行了第3次兩國外交與國防部長會談，兩國4位部長在會談中強調美印密切合作維護和平與安全之外，印度防長辛格還聲稱現在正是「非同尋常」的時刻，因為印度正遭遇到「來自北部邊界膽大妄為的侵略行為」的挑戰。

據《美國之音》報導，美國國務卿蓬佩奧也開場白中直截了當地指出本次2加2會談的主題就是共同應對中國大陸的威脅。他說：「本次會議議題很多，從合作擊敗源自武漢的新冠病毒大流行，到抗擊中共對安全與自由的威脅，還要討論推進整個地區的和平與穩定。」

美國防長埃斯珀說，美國與印度防務合作框架已經設立了15年，這種夥伴關係使兩個能更好地應對地區與全球的安全挑戰。他期待在今天的會談中討論推進防務合作重點項目，包括增強情報共用和兩軍後勤行動的相互支持。

在4位部長會談之前，兩國外長和兩國防長已經分別舉行了會談。埃斯珀與辛格在星期一的會談中達成了美印《基本交流與合作協定》，包括美國跟印度分享地理空間情報。印度國防部表示，這一情報分享將提高印度軍隊的導彈和自動化武器系統的打擊精準度。

此前，美印外長與日本、澳大利亞外長在東京舉行了四方合作Quad框架下的會談，集中討論了如何在安全問題上共同應對中國大陸挑戰，以及在經濟上如何降低對大陸的依賴。

報導說，北京一直批評美國試圖在亞洲用四方機制來遏制中國大陸的發展。

(中時新聞網)