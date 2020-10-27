臺灣具指標性的年度選拔活動—台灣精品獎，選拔結果出爐！歷經四個月及百餘位專家投入的嚴謹評選，共有252家企業433件產品獲得這項殊榮。其中30件台灣精品得獎產品入圍台灣精品的最高榮譽—金、銀質獎，並於11月間進行國內外委員評選作業，最終結果將於11月25日頒獎典禮中公布。

台灣精品獎是經濟部為了廣宣臺灣產業優質形象所設置的獎項，自民國82年創辦以來，一直是臺灣產業的最高榮耀，每年依據研發、設計、品質、行銷及臺灣產製五大構面邀請各領域的產學研專家進行評選。經過資格審查、書面資料評審、產品現場評鑑，最後由各界專家組成的選拔委員會決定當年度的得獎產品。

本屆台灣精品得獎以資通訊類獲獎比例占31.6％為最高，其次是機械及零組件類占比19.2％、家用設備及五金建材類占12.9％居第三位。由台灣精品獎選拔結果可看出產業發展趨勢：

一、今年受疫情影響，防疫概念的產品及商機應運而生；本屆結合AI、物聯網的醫療健康器材及外科手術類報名件數增加10％，充分顯示臺灣醫療產業結合資通訊技術的趨勢。

二、智慧機械、工具機、協作機器人、工業智慧監控等精密機械產品報名件數大增40%，表現亮眼，展現臺灣智慧機械整體解決方案及差異化的競爭實力。

三、電競產品風潮仍持續延燒，如電競筆電、高階顯示卡等周邊設備皆有獲獎，反映出業界軟硬體整合，產業鏈日益完善的趨勢。

四、電動腳踏車及電動摩托車等產品亦呈數倍成長，彰顯我國產業發展已能呼應全球綠色運輸、環保及永續生活的要求。

台灣精品標誌已成為臺灣創新價值產品的共同品牌，在國際間享有極高聲譽。獲獎產品可使用「台灣精品標誌」推廣，成為臺灣產品具創新價值的形象代言人，國際貿易局將透過數位科技協助企業參與線上線下整合行銷活動，運用可突破社交距離的線上展館，提供國際買主身歷情境與台灣精品互動體驗，強化個別企業品牌及台灣精品雙品牌互相拉抬之行銷動能。

為彰顯台灣精品得獎榮耀，本年11月25日將在南港展覽二館舉辦頒獎典禮及一系列活動，歡迎各界踴躍參與，感受「創新臺灣，精彩世界．Taiwan Excellence, Everyday Excellence」的精品品牌精神。

(工商 )