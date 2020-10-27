全聯福利中心主打社區市場，賣場商品時常推出8折到6折的優惠，讓許多主多想撿便宜的民眾們把常常上門選購。但全聯折扣到底有沒有固定時間？一位主婦上網求解，內行也揭露秘辛，其實6折和8折商品都有不同含意，但每間店貼標時間點不一致，最好問店員最快。

在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上時不時有網友分享在賣場購買到的特價商品，有時買到8折，有時更搶到6折好貨。一位民眾就好奇表示「月底了，有點拮据。想問問大家6折商品，都出現在那個時間點？」

全聯折扣到底有沒有固定時間？一位主婦上網求解，內行指出，每間店貼標時間點不一致，最好問店員最快。（摘自臉書：我愛全聯-好物老實説）

對此，不少網友也給出意見，指出「早上8點前」或「下午4點後」居多，但其實也不能完全確定，因為每間店的打折時間都不固定。網友表示「我自己是一早衝第一波，或是打烊前2-3小時都容易遇到」、「依店面而定，聽說一般是在下午4點以後，我這邊的店家是提早在一點半左右」、「看生鮮食品什麼時候進貨，再往前推6小時，價格就會比較便宜，那每間進貨時間不同要注意一下」、「很難遇到6折商品...一大早全聯一開門，看到的都是8折居多」、「每家不一樣，我之前去的有的早上8點就有了，所以一堆婆婆媽媽等開門衝進去」。

有內行出來解釋，全聯商品「8折是保鮮日為隔日到期，6折是當日保鮮到期商品」，由於貼折扣的時間每間店都不一樣，最好還是直接問該店店員最準。其中一位老司機更不藏私說「和其中一個店員混熟一點，叫她要貼6折貼紙之前，打電話給你，這是最快的，她還會感謝你來掃貨......」。

(中時新聞網)