美國總統大選最後倒數階段，台灣人究竟支持川普總統還是民主黨候選人拜登？日前有台灣民調顯示過半的台灣人支持川普，從近期美方高官訪台，對台軍售增加等，證明台灣人普遍感受到台美關係空前良好。但對於民進黨政府偏向支持川普，資深韓粉潘恩西分析，國民黨應支持拜登。

台灣民意基金會今公布最新民調，台灣人是否期待美國總統川普連任成功？21.7％的台灣公民非常樂見，31.3％還算樂見，17.6％不太樂見，13.9％一點也不樂見，樂見者比不樂見者多21個百分點。顯示2020美國總統大選最後衝刺階段，台灣有明顯過半數公民期盼現任總統川普連任。

潘恩西27日在臉書貼文表示，國民黨近期跟著民進黨政府拿香跟拜，跟著議題追打中國大陸，有無得分或得到社會廣大認同，看來還亟待努力。

但與中華民國、台灣未來發展影響極大的台美關係，民進黨政府顯然單方面押寶川普政府，部分支持川普的台灣媒體，至今仍在吹口哨壯膽。他認為，川普的聲望早不如2016時期，那種寄望地產大亨，能帶給美國繁榮的美國夢，川普那種走鋼索又挑釁人性，搞民粹的風格，如果繼續執政美國的種族惡鬥和內亂只會加劇。

潘恩西並指出，反而拜登這種訴求穩健而溫和理性的路線，獲得廣大認同。拜登副手賀錦麗的傑出表現和知識分子的美好形象，早已擄獲美國人民的心「作為拜登的備胎」「美國人民有一定的信賴」。

他強調，「台灣議題」是川普「對抗中國」的籌碼，但拜登訴求的是兩岸的和平路線，跟川普那種大搞烽火外交路數不同。且川普一但落選，民進黨政府會有一段震盪期，因為這種單方面的壓寶一但潰堤，要重新維繫美國新政府的關係，就難以在短時間磨合弭平，此時國民黨更應該積極表態支持拜登。

潘恩西感嘆，如果他身居國民黨內，早就發起挺拜登連署，將國民黨和民主黨政府的關係超前部署，也能進一步奠定2024，清理川普在台灣埋下的各種分身和地雷，只可惜國民黨沒有這種膽識，還在觀望趴睡。

(中時新聞網)